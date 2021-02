Hoje é o Dia Europeu da Vítima de Crime

No total foram feitas 24 mil participações no final de 2020, quando no ano anterior tinham sido 2.4793.



Ainda em 2020, foram efetuadas mais detenções por este tipo de crime e mais medidas de coação foram aplicadas.



João Lázaro, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima foi convidado do Bom Dia Portugal, e deixou o apelo para o não silenciamento de quem sofre, ou de quem tem conhecimento de situações de violência, ainda menos durante a situação de confinamento.