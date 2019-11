Homem de 20 anos detido por violência doméstica e ameças à ex-namorada

"No decorrer dos episódios de violência, o suspeito tentou sempre coagir a vítima a reatar a relação, tendo-a agredido na via pública, diante de terceiros, assim como ameaçou publicar nas redes sociais fotografias e vídeos de cariz sexual que dizia ter em sua posse", descreve o Comando Territorial do Porto da GNR.

Numa busca domiciliária no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, a GNR encontrou e apreendeu ao detido "uma carabina, duas armas de ar comprimido, um canivete de abertura automática, uma lanterna com dispositivo de choque elétrico dissimulado, munições, chumbos, equipamentos informáticos e de comunicação".

Durante a investigação no âmbito de um processo crime por violência doméstica, "os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a sua ex-namorada, uma mulher de 19 anos, com a qual manteve uma relação de quase dois anos".

A GNR esclarece que o relacionamento já tinha antes "sofrido interrupções devido aos comportamentos obsessivos e controladores do agressor".

"As agressões agravaram-se com o fim da relação, decorrido a meados de agosto", tendo dado origem "a ameaças de morte dirigidas à mesma", acrescentou.

Durante a investigação, a GNR apurou ainda "que o suspeito teria em sua posse armas de fogo, pelo que foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária".

O detido, presente na quinta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, ficou sujeito às medidas de coação de "proibição de contatos com a vítima por qualquer forma ou meio, não se podendo aproximar desta a uma distância mínima de um quilómetro", descreve a GNR.