Homem de 30 anos morre na sequência de incêndio na Maia

No local estiveram 25 bombeiros de três corporações auxiliados por oito viaturas, também a Proteção Civil, a GNR e a Polícia Judiciária.



Os moradores do prédio foram retirados por precaução. Não são conhecidas as causas do fogo que começou pelas 8h00.