Homem de 37 anos morre em colisão rodoviária na A2 em Ferreira do Alentejo

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que o alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 07:05.

A vítima mortal, acrescentou, seguia no veículo ligeiro de passageiros, tendo o corpo sido levado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

A colisão entre as duas viaturas aconteceu ao quilómetro 126,9 da A2, no sentido norte-sul, na União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por seis veículos, entre meios dos bombeiros, da GNR, da Brisa, que é a empresa concessionária da autoestrada, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.