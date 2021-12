Homem de 64 anos morre atropelado por trator em Viseu

O alerta para o acidente foi dado às 12:37, avança o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), tendo o óbito sido declarado no local pela equipa médica.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Viseu, o acidente ocorreu na propriedade, junto à habitação.

Ao local do acidente deslocaram-se 19 operacionais dos Voluntários e dos Sapadores de Viseu, da GNR e uma ambulância do Suporte Imediato de Vida do INEM, acrescentou o CDOS de Viseu.