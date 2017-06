Homem desaparecido em barragem de Avis e dois resgatados com vida

Lusa 07 Jun, 2017, 18:15 | País

Fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicaram à agência Lusa que o homem está desaparecido, desde as 15:35, na barragem do Monte da Torre, perto de Ervedal, no concelho de Avis.

Os três homens, com idades entre os 30 e os 40 anos, caíram à água quando estavam a montar uma bomba de água na barragem, explicaram as fontes, referindo que dois foram resgatados com ferimentos ligeiros e transportados para as urgências do hospital de Portalegre.

As buscas para encontrar o homem desaparecido envolvem os bombeiros de Avis e a equipa de mergulhadores da corporação de Ponte de Sor, além de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e da GNR, num total de 13 operacionais, apoiados por seis veículos.