Homem detido na Madeira por suspeita do crime de pornografia de menores

Em comunicado, a Direção Nacional da PJ adianta que no âmbito da partilha de informação com entidades internacionais ligadas ao combate à pornografia infantil, foram sinalizadas atividades suspeitas de indiciar a prática daqueles crimes em meio digital, relacionadas com um residente na Madeira.

"Desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente a identificação do suspeito, respetiva localização e busca domiciliária, no concelho do Funchal, foram apreendidos diversos suportes informáticos, contendo milhares de ficheiros de imagem e vídeo, relativos a pornografia infantil", é referido na nota.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação.