Homem e mulher feridos em Seia alvo de resgate em local de difícil acesso

"As vítimas estão a ser retiradas do local, apoiadas em braços, visto não haver condições para as macas, devido ao declive e vegetação", explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, por volta das 00:50.

O alerta foi dado às 20:42 para uma ocorrência em Picotinhos, no concelho de Seia, distrito da Guarda, por duas pessoas que "precisavam de apoio devido a algum tipo de escoriações e cansaço".

A mesma fonte sublinhou que o local onde se encontram as vítimas é composto por declive "completamente acidentado" o que obriga a que o resgate seja feito "a braços".

"Tem de ser feito pouco a pouco e os socorristas têm de se ir rendendo, para não entrarem em exaustão", acrescentou.

Por volta das 00:50 encontravam-se no local 45 operacionais, apoiados por 15 viaturas.