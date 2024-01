Homem foi encontrado morto após ter ligado três vezes para o 112

Os registos do telemóvel mostram que os técnicos do 112 falaram com o homem por várias ocasiões, mas nada foi feito quando o utente deixou de atender o telemóvel.O sindicato dos técnicos de emergência pré hospitalar defende uma investigação independente ao caso da morte de um homem em Setúbal, que ligou várias vezes para o 112.O INEM confirma a abertura de um inquérito, já que o utente não foi socorrido e acabou por ser encontrado morto, mais de 30 horas depois de ter ligado para a linha de emergência médica.O presidente do sindicato dos técnicos de emergência pré hospitalar, Rui Lázaro, lembra que já denunciou várias vezes a falta de resposta do INEM a pedidos de socorro e diz que este pode ser um caso de negligência grave.