Homem internado no Hospital de São João não tem coronavírus

O homem de nacionalidade italiana esteve recentemente na China, numa cidade próxima de Wuhan e ficou no isolamento com um quadro de infeção respiratória.

O período de incubação do vírus é de 14 dias e o homem regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teria contactado uma pessoa supostamente infetada pelo 2019-nCoV (Coronavírus).

Com este resultado negativo, após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Ricardo Jorge, Portugal mantém-se sem registo oficial de qualquer pessoa infetada por coronavírus.

Este foi o segundo caso suspeito em Portugal, sendo que ambos apresentaram resultados negativos. Um primeiro caso suspeito envolveu um homem regressado da China em 25 de janeiro e observado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional por causa do surto do novo coronavírus, que já provocou 259 mortos na China.

A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, já assegurou que os hospitais de Portugal estão preparados para lidar com uma eventual epidemia e que a situação está a ser tratada de forma "tranquila, mas rigorosa".



"A DGS mantém-se atenta e a acompanhar a situação, em articulação permanente com instituições(organizações nacionais e internacionais para adoção de medidas a nível nacional em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo European Centre for Disease Prevention and Control", acrescenta o comunicado