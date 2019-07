Partilhar o artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar Imprimir o artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar Enviar por email o artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar Aumentar a fonte do artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar Diminuir a fonte do artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar Ouvir o artigo Homem morre após piloto do helicóptero do INEM se recusar a aterrar