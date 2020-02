Homem morre em colisão entre veículo ligeiro e camião na EN 201 em Ponte de Lima

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, adiantou que, "na sequência da colisão, a vítima mortal teve de ser desencarcerada".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 07:02, na EN 201, na freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

À Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo referiu que "o trânsito naquela via foi cortado desde a hora do acidente e sem previsão de restabelecimento".

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas, entre bombeiros, meios do INEM e da GNR.