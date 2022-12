Homem morre em Setúbal depois de esperar duas horas pelo INEM

Segundo o sindicato,Os técnicos garantem que vão exigir ao ministro da Saúde que tome medidas e defendem que o conselho de administração do INEM não tem condições para continuar a dirigir o instituto.

Em declarações ao 360 da RTP3, Rui Lázaro, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, adianta que têm ocorrido vários atrasos por demora no atendimento das chamadas.



Atrasos "têm batido todos os recordes"



Na segunda-feira chegou a haver Neste caso de Setúbal , a primeira equipa de emergência só foi enviada 1h16 depois do pedido de socorro, tendo chegado ao local pelas 12h05, duas horas após o pedido de ajuda.de emergência médica e que as mais recentes denúncias "têm batido todos os recordes".

O sindicato exige a demissão do Conselho de Administração do INEM e a intervenção da tutela.