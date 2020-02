Homem morre esfaqueado devido a desentendimento de trânsito na Amadora

Lisboa, 16 fev 2020 (Lusa) -- Um homem de 26 anos foi esfaqueado no sábado à noite na sequência de um desentendimento relacionado com o trânsito na Cova da Moura, Amadora, tendo acabado por morrer no hospital, disse hoje à Lusa fonte da PSP.