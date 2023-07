Homem morre no mar do Porto Moniz na Madeira

A vítima foi vista a flutuar na zona do cais, tendo sido dado o alerta aos bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e o Sanas (grupo de Salvadores Náuticos) e foi retirado com vida.

Foram realizadas manobras de suporte básico e avançado de vida depois de o homem ter sido retirado, "mas não resultaram", confirmou a mesma fonte.

São ainda desconhecidas as causas desta situação, referiu.

O óbito foi confirmado no local e as autoridades policiais tomaram conta da ocorrência, sendo depois o corpo retirado para o Gabinete de Medicina Legal no Funchal.