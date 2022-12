Homem que confessou 11 anos depois que matou amigo condenado a 8 anos e 10 meses

Na leitura do acórdão, a juíza presidente disse que, em julgamento, não ficou provado que o tiro foi acidental - versão apresentada pelo arguido - nem que houve intenção de matar a vítima - segundo a acusação do Ministério Público -, mas antes que o homem "conformou-se" com a possibilidade de matar o amigo, à data com 34 anos, quando experimentava uma arma.

O arguido confessou às autoridades, 11 anos depois, ter matado a vítima a tiro de caçadeira, num pinhal, em Landim, concelho de Famalicão, alegando ter consciência pesada e para que alma do seu amigo pudesse ter paz.

Os factos aconteceram em 2006/2007 e em 2018 o arguido confessou a sua autoria e indicou o local onde enterrou o corpo da vítima.

O crime ocorreu quando ambos experimentavam a arma no pinhal, depois de a vítima procurar o arguido para lhe comprar uma arma, e este disparou no momento em que o amigo se encontrava de costas, tendo sido atingido na cabeça.