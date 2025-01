Homem suspeito de homicídio no Palácio do Gelo em Viseu entregou-se à PJ

O suspeito, indiciado de um homicídio qualificado na forma consumada e três crimes de homicídio na forma tentada, apresentou-se, com advogado, no final da tarde de terça-feira nas instalações da Diretoria do Centro, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte da PJ.

Os factos ocorreram em 27 de dezembro de 2024, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço.