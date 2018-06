Homenagem privada às vítimas inclui lançamento de 66 balões brancos

Lusa15 Jun, 2018, 11:38 | País

De acordo com o programa do evento, promovido pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) e a que a Lusa teve acesso, às 16h30 de domingo, 17 de Junho, decorre uma receção a associados e familiares na sede da associação, na aldeia de Figueira, e, meia hora mais tarde, a cerimónia propriamente dita com a leitura dos nomes das vítimas mortais, um minuto de silêncio e a exibição de um vídeo de homenagem.

Segue-se um momento de evocação individual, com "leituras pelos familiares" das vítimas e, antes da largada dos 66 balões brancos, a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia conta com a participação de um soprano acompanhado por um quarteto de cordas da Orquestra Clássica do Centro.

"Este evento é privado com admissão por lista de convidados. Sugere-se vestir de branco", assinala a AVIPG.

Várias homenagens, apresentação de projetos e atividades culturais marcam, no fim de semana, o aniversário do incêndio que eclodiu, há um ano, em Pedrógão Grande, em iniciativas que contam com a presença do Presidente da República.

Em 17 de Junho de 2017, as chamas que deflagraram no município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, e que alastraram a concelhos vizinhos, fizeram 66 mortos e 253 feridos, atingiram cerca de meio milhar de casas e quase 50 empresas, e devastaram 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta.