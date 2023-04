Homicídio Fábio Guerra. Prossegue julgamento dos dois ex-militares

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Está a decorrer hoje a segunda sessão do julgamento do homicídio de agente da PSP Fábio Guerra. Ontem, os dois homens acusados admitiram as agressões ,as negaram a intenção de matar.