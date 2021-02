Homicídio SEF. Seguranças dizem em tribunal ter assistido a agressões desumanas

Seguranças do aeroporto de Lisboa contaram em tribunal que viram um inspetor do SEF com o pé em cima da nuca do ucraniano que acabou por morrer. Revelaram ainda que Ihor Homeniuk foi agredido com um bastão. Estes seguranças confessaram em tribunal que este não foi um caso isolado.