Partilhar o artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS Imprimir o artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS Enviar por email o artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS Aumentar a fonte do artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS Diminuir a fonte do artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS Ouvir o artigo Horário de 35 horas semanais alargado à quase totalidade dos profissionais do SNS

Tópicos:

SNS,