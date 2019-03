Partilhar o artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos Imprimir o artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos Enviar por email o artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos Aumentar a fonte do artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos Diminuir a fonte do artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos Ouvir o artigo Horário flexível ainda é recusado a quem tem filhos com menos de 12 anos