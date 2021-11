Horários alargados para substituir documentos de identificação caducados

A partir do próximo sábado e até fevereiro, oito lojas do cidadão e o balcão de atendimento do Campus da Justiça, em Lisboa, vão funcionar com horário alargado. O objetivo é ajudar a resolver os problemas com os atrasos com os cartões de cidadão e passaportes.