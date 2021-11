Hospitais ainda longe de terem de activar planos de contingência

Nesta altura, e já com 86% da população totalmente vacinada, estão internados nos hospitais 649 doentes com covid-19. Noventa e três em UCI, ainda longe, muito longe da linha vermelha traçada, de 255 camas - o indicador que faria o país travar a fundo no desconfinamento.