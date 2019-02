Hospitais. Aprovado reforço de 282 milhões para abater dívidas

Carlos Santos Neves - RTP27 Fev, 2019, 15:26 / atualizado em 27 Fev, 2019, 15:28 | País

Outro objetivo enunciado pelo Ministério de Marta Temido é “o reforço da autonomia de gestão, possibilitando a estas instituições envidar esforços para alcançar uma maior sustentabilidade financeira”.Os valores das dívidas das entidades públicas de saúde podem ser consultados no portal Transparência do SNS.



“Os primeiros 100 milhões de euros, correspondentes a 30 por cento da entrada de capital, ficam disponíveis para utilização imediata. Os restantes 70 por cento serão distribuídos faseadamente”, lê-se no comunicado do gabinete do secretário de Estado adjunto e da Saúde, Francisco Ramos.



A partir do mês de abril, só serão “beneficiadas as entidades cujo Plano de Atividades e Orçamento de 2019 tenha sido previamente submetido e validado pela Administração Regional de Saúde da respetiva área geográfica”.



“O Governo pretende assim que o Orçamento do Estado de 2019, que foi objeto de um reforço substancial face a 2018 no que se refere às EPE do setor da saúde, constitua fonte de financiamento suficiente para assegurar a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos sem prejuízo na qualidade assistencial”.



O Executivo assinala também que “os reforços de capital estatutário e de financiamento dos hospitais EPE permitiram alcançar, no final de 2018, um valor de pagamentos em atraso de 486 milhões de euros, conduzindo a uma melhoria de todos os indicadores da dívida do SNS”.



O Ministério da Saúde sustenta, por último, que se mantém “assim uma trajetória de sustentabilidade nos hospitais com vista à eliminação dos pagamentos em atraso até 2020”.