Hospitais com alguns serviços de urgência fechados são 7 no sábado e seis no domingo

A informação sobre as escalas disponibilizada às 11:50 adianta que, no sábado e no domingo, estão abertos 146 serviços de urgência em Portugal continental e mais um referenciado para casos reencaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

O serviço de urgência referenciado é o de pediatria do Hospital Fernando Fonseca (Amadora/Sintra), que funcionará com as referidas limitações entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00, estando aberto entre as 08:00 e as 20:00.

Além das referidas, estarão encerradas durante o fim de semana as urgências de obstetrícia e ginecologia nos hospitais Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), São Bernardo (Setúbal) e Santo André (Leiria).

No sábado, também estará fechada a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Faro.

No portal do Serviço Nacional de Saúde é feito o apelo para que antes de se deslocar às urgências se ligue para a linha SNS 24 (800 24 24 24).