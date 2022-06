Hospitais de Braga e Portimão. Urgências de obstetrícia só reabrem amanhã

Este é mais um dia de constrangimentos nas urgências hospitalares. Em Braga, a urgência de ginecologia e obstetrícia está fechada até às 8h de amanhã. O hospital não consegue assegurar as escalas de trabalho depois de ter perdido cinco médicos. No Algarve, a unidade de Portimão só reabre amanhã.