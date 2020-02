Hospitais de Coimbra com admissão para transplantes de fígado suspensa há 5 meses

A admissão de novos doentes na lista de espera para transplantes do fígado está suspensa há cinco meses em Coimbra. De acordo com o jornal Público, a administração do centro hospitalar diz que isso tem a ver com a reestruturação da unidade e a falta de recursos humanos.