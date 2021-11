Hospitais de Coimbra lançam aplicação para aproximar os utentes da instituição

A aplicação MyCHUC pode ser descarregada, através do Google Play, para telemóveis Android, e da App Store. para telemóveis Apple ou através do respetivo link, refere a unidade hospitalar, em comunicado enviado à agência Lusa.

"O registo na aplicação poderá ser realizado através da Chave Móvel Digital ou do número de telemóvel e número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", explica a nota.

A aplicação permite ao utente a visualização detalhada dos seus agendamentos, da sua situação em lista de espera para consulta e para cirurgia, bem como a possibilidade de consultar o seu histórico.

Estão também disponíveis informações úteis, notícias e tempos médios de espera nos Serviços de Urgência do CHUC e farmácias de serviço.

Futuramente, segundo o CHUC, serão adicionadas outras funcionalidades.

"Através desta aplicação vamos agilizar e simplificar a comunicação do utente com o hospital, desmaterializando a interação no que respeita à marcação de consultas, solicitação de relatórios clínicos, atestados médicos de incapacidade multiusos, pedidos de taxas moderadoras em dívida, acesso a comprovativos de episódios e pedidos de reagendamento ou cancelamento de consultas", explica a unidade hospitalar.