Hospitais de Coimbra lançam projeto para humanizar relações entre doentes e profissionais

De acordo com um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa, o objetivo do projeto é "sensibilizar o universo hospitalar para a importância da adoção de uma cultura centrada no respeito pela pessoa doente e de quem dela cuida", promovendo assim a melhoria da atividade assistencial.

Por outro lado, visa "constituir-se como um incentivo a um trabalho colaborativo que envolva profissionais de saúde, doentes e seus familiares".

Neste momento, segundo o CHUC, estão já em desenvolvimento as primeiras linhas de atuação, que passam pela "promoção de uma cultura de humanização (com a colaboração e envolvimento das chefias intermédias) e preparação de inquéritos de satisfação (com a colaboração do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra).

Encontra-se também em desenvolvimento um programa de formação em comunicação e empatia (com a colaboração do Instituto de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra) e o desenvolvimento de ações de sensibilização contra o ruído hospitalar (com a colaboração do ITeCons - Universidade de Coimbra).

Na sua estrutura, o "Projeto H2-Humanizar o Hospital" integra um responsável de projeto, João Pedroso de Lima, uma equipa de Coordenação e uma Assembleia de Colaboradores, esta última a ser constituída por voluntários individuais e por delegados dos serviços hospitalares.

"Esta iniciativa do CHUC tem por base a assunção de valores e princípios humanísticos, como o respeito e a dignidade da pessoa, a cortesia e a empatia na relação com o outro, o profissionalismo e o trabalho em equipa", lê-se no comunicado.

A apresentação do projeto está prevista para o dia 24, às 12:15, no átrio do polo principal do CHUC.