Hospitais de Lisboa e Porto continuam sob grande pressão

O Hospital de Santa Maria está quase a chegar aos 300 doentes internados. Estão 233 em enfermaria 57 em cuidados intensivos.



O Beatriz Ângelo, em Loures, tem 253 doentes em enfermaria, 22 em intensivos.



A Norte, há hospitais com taxas de ocupação também no limite. A média de mortes no hospital de Aveiro disparou de 3 para 15 a cada 24 horas.



O centro hospitalar do Baixo Vouga assume a preocupação na assistência.Tem 103 profissionais infetados, quase 160 doentes Covid internados, 9 em Intensivos.