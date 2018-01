Hospitais e centros de saúde preparados para eventual surto de gripe

RTP08 Jan, 2018, 11:01 / atualizado em 08 Jan, 2018, 11:49 | País

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, rejeita a ideia de caos no Serviço Nacional de Saúde devido ao pico da gripe. No entanto, admite que gostaria que existissem mais meios pessoais a materiais.



“Não há caos instalado nos hospitais por esta gripe. Há situações pontuais e isso não se pode negar, em alguns hospitais em alguns dias em algumas horas de maior pico de procura, em que de facto, as coisas não fluem com a rapidez que se gostaríamos. Daí que até que se possa falar em caos, vai uma grande distância”, afirmou Graça Freitas à Antena 1.





Epidemia de gripe





Meios de diagnóstico nos Centros de Saúde



A diretora-geral da Saúde deixou ainda alguns conselhos aos portugueses para se protegerem da gripe. “O aquecimento do nosso corpo, o aquecimento das nossas casas, a hidratação, a alimentação saudável”.

Segundo a diretora-geral da Saúde, “pode, pontualmente, num dia num serviço num hospital, haver mais tempo de espera do que seria desejável. Haver mais pessoas, haver mais macas e haver mais dificuldades de internamento. Isso não significa caos”.O reforço da linha de apoio SNS 24 também está previsto. “O operador do serviço sabe que em determinadas alturas tem que ativar mais profissionais para fazerem a triagem”.“Se for necessário reforçar o número de operadores dessas linhas, reforça-se durante um período. Depois no dia seguinte há menos procura pode voltar a não reforçar-se”, esclareceu.“De facto estamos em epidemia de gripe”, afirmou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, no programa Bom Dia Portugal na RTP1.“Felizmente essa epidemia tem um caráter ligeiro a moderado, mais óbvio no norte do país e depois no centro e menos intenso a sul. Não só não tem havido uma grande intensidade da atividade gripal, o que é bom, como também os casos não têm sido de muita gravidade. O que também é positivo”, acrescentou.Segundo Graça Freitas, “as medidas preventivas foram sendo tomadas. Começamos por ter aconselhado a vacinação. Vacinamos este ano no Serviço Nacional de Saúde mais pessoas do que em qualquer outro ano. Foi muito bom. Também para chegarmos a esta época com mais proteção”.“Depois fomos aconselhando medidas como o ‘não vá, telefone!’. Primeiro use o SNS 24. Para que as pessoas não sigam todas para as urgências. Há aqui três níveis de cuidados e os profissionais destas linhas de atendimentos conseguem fazer uma triagem. E há pessoas que podem muito bem ficar em casa”, realçou.A diretora-geral de Saúde recordou “aquele velho ditado de que as pessoas deveriam ficar em casa, confortáveis do ponto de vista térmico. Quentes na sua casa, bem hidratadas, bem alimentadas e deixar passar a gripe. Muita tranquilidade, porque em qualquer altura em que se sintam piores podem voltar a entrar em contacto com o SNS 24 e serão reavaliados”.“Depois há um grupo de pessoas que tem uma patologia que requer algum tipo de cuidado, já médico, já presencial e essas podem recorrer aos centros de saúde que estão com horários alargados e que estão com equipas alargadas. E essa informação está disponível, quer nos nossos sites, quer através do SNS 24. Portanto, terão essa hipótese de serem encaminhados para um centro de saúde”, explicou.Graça Freitas esclareceu que “no topo da pirâmide há de facto um grupo de pessoas que beneficia e deverá ir a um hospital e a uma urgência. E essas sim devem ir para tratar a sua situação”. No entanto, relembra que “nesta altura os hospitais não são os sítios mais saudáveis, estão lá pessoas com outras infeções. A utilização do hospital deve ser parcimoniosa”.“Na ponta deste iceberg estão de facto as pessoas com situações urgentes ou emergentes e essas devem ligar para o 112 e ir diretamente para um hospital”, frisou.A diretora-geral da saúde realçou que é “muito útil” que alguns centros de saúde já tenham a possibilidade de realizar RX aos doentes. “Essa vai ser a tendência, dotar os centros de saúde, não só de RX como de algumas análises fáceis de fazer. O que vai facilitar de facto e ajudar ao diagnóstico e isso vai ser a tendência no futuro. E vai retirar de facto pessoas das urgências”.“As urgências hospitalares devem ser utilizadas só em determinas circunstâncias”, sublinhou.A partir desta segunda-feira os centros de saúde reforçam as consultas a doentes com gripe e alguns vão estar abertos durante o fim-de-semana.“Termos a medicação em dia, muitas destas pessoas que precisam de cuidados e que vão ao hospital, são pessoas com muitas doenças, e portanto, se tivermos a nossa medicação certa, se tivermos as nossas doenças de facto controladas, descompensamos menos nesta altura de gripe. É muito importante seguir a medicação para as nossas doenças crónicas”, acrescentou.Graça Freitas apelou ainda à população para não utilizar antibióticos que tenham de outros anos por autorrecriação. “O uso de antibióticos deve ser sempre prescrito por um médico e deve ser apenas para infeções bacterianas, as viroses, a gripe e outros vírus não beneficiam nada com o antibiótico”.“As medidas de higiene das mãos e as medidas de etiqueta respiratória são muito boas para não transmitir a doença, não propagar. Isto são epidemias, são doenças que se transmitem de uma para a outra através das gotículas que uma pode expelir, pelo espirro pela tosse. Portanto, nunca tossir ou espirrar para a mão. Se usar as mãos lavá-las de imediato. Utilizar um lenço descartável e também deitá-lo fora”, recomendou.