Hospitais e centros de saúde preparados para eventual surto de gripe

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, afirma que de "facto estamos em epidemia de gripe".



"Felizmente essa epidemia tem um caráter ligeiro a moderado, mais óbvio no norte do país e depois no centro e menos intenso a sul. Não só não tem havido uma grande intensidade da atividade gripal. O que é bom. Como também os casos não têm sido de muita gravidade. O que também é positivo", acrescentou Graça Freitas no programa Bom Dia Portugal na RTP1.