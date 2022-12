Hospitais e clínicas pelo país advertidas por casos de negligência

Uma mulher ficou com compressas dentro do corpo durante vários dias, depois de ter dado a luz. O erro médico só foi detetado depois de várias queixas. O caso consta no relatório da entidade reguladora da saúde, que relata também uma situação de demora de 36 horas para comunicar a morte de uma utente à família.