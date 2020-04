Hospitais já receberam mais 300 ventiladores

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde já receberam mais 302 ventiladores. A informação foi avançada pelo Ministério da Saúde. Foram distribuídos 160 ventiladores na zona Norte, 16 na zona Centro, 118 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Alentejo e quatro no Algarve.