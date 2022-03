Hospitais no grande Porto registam forte procura de urgências

Foto: David Araújo - RTP

Está a aumentar o número de utentes que se deslocam às urgências dos Hospitais. No Hospital de Gaia registou-se a maior afluência da última década.

Foram 736 atendimentos só na segunda-feira: o maior registo dos últimos dez anos no Hospital de Gaia.



Mas o cenário no Hospital de São João não é melhor, com um registo de quase mil utentes a recorrerem às urgências.