Hospitais privados exigem custo do teste à Covid-19 pago pelo Governo

Foto: Reuters

Os hospitais privados exigem ao governo que pague o custo do teste à Covid-19 dos pacientes. Caso não seja possível esse teste tem de ser feito no Serviço Nacional de Saúde antes do doente entrar na sala de espera de uma unidade privada com um cheque cirurgia na mão.