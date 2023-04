Hospital Amadora Sintra. Adesão à greve rondou 80%

Apesar disso, os serviços mínimos foram assegurados.



O protesto do pessoal administrativo prolonga-se até 21 de abril e, para a semana, juntam-se à paralisação os técnicos de diagnóstico e os enfermeiros.



É uma greve para reivindicar a aplicação do contrato coletivo de trabalho, à semelhança do que já foi feito nos restantes hospitais.



O facto de o contrato colectivo de trabalho não estar a ser aplicado tem invalidado aumentos salariais, apesar do acordo celebrado com o governo para garantir cinquenta e dois euros de aumento aos trabalhadores da Administração Pública.