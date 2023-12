Urgências no Amadora-Sintra. "Socorro à população está em risco", alertam os bombeiros

Numa situação normal, o hospital consegue libertar os meios em meia-hora. Neste momento, o tempo em que os meios ficam retidos chega a um máximo de duas horas.





Mário Conde reconhece que a situação melhorou esta quarta-feira ao final do dia, mas alerta que "a prestação de socorro à população está em risco com esta demora dos meios".



Esta quarta-feira, os doentes urgentes tiveram um tempo de espera de 17 horas esta quarta-feira no Hospital Amadora-Sintra. À hora de jantar, a situação parece ter acalmado mas ainda existem tempos de espera de onze horas.



Mais de 800 pessoas foram atendidas nas urgências na última terça-feira, mas este número poderá ser ultrapassado já esta quarta-feira.