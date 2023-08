Foto: João Marques - RTP

O homem de 93 anos esperou perto de seis horas para ser transferido para outra unidade.



Deu entrada com uma alegada fratura no colo do fémur mas morreu enquanto aguardava assistência.



Os bombeiros de Camarate denunciam que o utente só não foi transportado com vida porque o hospital de Loures recusou que o transporte fosse efetuado.