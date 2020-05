Hospital da Guarda fez 108 videochamadas entre doentes e familiares

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que gere o Hospital Sousa Martins, refere em comunicado enviado hoje à agência Lusa que, com o recurso às videochamadas, foi "possível encurtar distâncias e apoiar psicológica e emocionalmente" os doentes.

"Desde meados de abril até à presente data foram efetuadas mais de uma centena de chamadas, com uma média diária de três videochamadas. O pico máximo verificou-se na Páscoa, onde atingimos as nove videochamadas num só dia. Nos períodos que se seguiram, conseguimos manter a média de três por dia, com dias cujos picos atingiram as cinco chamadas", segundo a nota.

A fonte refere ainda que a maioria (66%) das "visitas virtuais" aos doentes internados no serviço de Medicina do HSM foi efetuada via WhatsApp e as restantes 34% por Facebook.

O serviço de Medicina do hospital anuncia que pretende "dar continuidade a estas visitas virtuais e incentivar cada vez mais famílias a participarem" na iniciativa.

"Relembramos que o apoio psicológico e emocional da família e dos amigos é um coadjuvante importante na recuperação dos doentes", sublinha a ULS/Guarda.

Devido à pandemia da covid-19, os doentes internados no HSM não têm visitas, mas as equipas do serviço de Medicina decidiram facilitar a realização de videochamadas com os familiares, através de dois equipamentos que foram "cedidos para o efeito".

