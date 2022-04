Hospital das Caldas vai dispensar enfermeiros

O sindicalista Ivo Gomes apela ao Governo para que resolva a situação destes funcionários até agora com contratos precários.Ivo Gomes diz que o sindicato sempre apresentou os problemas à tutela, nas reuniões que foram tendo ao logo dos anos, e refere que a administração do centro hospitalar também pretende contratar mais enfermeiros. Diz que o problema é mesmo do Governo.