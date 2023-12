Hospital das Forças Armadas recebe doentes para aliviar pressão no SNS

, de acordo com as vagas que existirem no Hospital das Forças Armadas.Esta decisão surge no seguimento de um protocolo realizado com a Administração Regional de Saúde do Norte, para a operacionalização do plano de contingência para temperaturas extremas adversas.De acordo com as informações a que a RTP teve acesso,

Para além do protocolo com a ARS Norte, foi assinado um outro com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

"De acordo com o plano de contingência do SNS, foi ativada esta dimensão de cooperação entre instituições e entidades públicas, civis e militares, potenciando os cuidados de saúde à população", referem, em comunicado conjunto, o diretor do Hospital das Forças Armadas, Francisco Guerreiro, e o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo.No documento lê-se ainda que o Hospital das Forças Armadas, “embora não esteja integrado na rede de estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS),, que se constitui como elemento de retaguarda do Sistema de Saúde Militar em apoio da saúde operacional, na direta dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e”.“Neste sentido, no seguimento de um protocolo relativo ao Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas, a DE-SNS e o HFAR cooperam com o objetivo de apoiar a prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS, aumentando a oferta de cuidados num período de grande afluência aos serviços de internamento”, adianta o comunicado.A decisão chega numa altura em que, com tempos de espera a ultrapassarem, em alguns casos, as dez horas.Ao início da manhã desta sexta-feira, no Hospital Fernando Fonseca – que vai agora transferir doentes para o Hospital das Forças Armadas - a situação voltou a complicar-se no tempo médio de espera para os doentes considerados urgentes.A pressão nas urgências. Para além da grande afluência de utentes que se espera, metade dos serviços vão ter falhas em várias especialidades.