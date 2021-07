Hospital de Alcobaça com visitas suspensas

"Devido ao crescimento epidémico da covid-19 que se tem vindo a verificar na região de Alcobaça, o conselho de administração deliberou a suspensão temporária da entrada de acompanhante/cuidador/visitas no Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, com o objetivo de conter o risco de propagação da infeção aos utentes e profissionais", lê-se num comunicado.

A medida entrou hoje em vigor e vai ser reavaliada todas as semanas pelo Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHL.

O CHL engloba os hospitais de Santo André (em Leiria), de Pombal e de Alcobaça.

Tem como "área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém, e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.99 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.