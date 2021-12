Hospital de Braga abre inquérito a morte de jovem de 19 anos com covid-19

Gabriela Quintas deu entrada na urgência no passado dia 9 com febre alta e dificuldades respiratórias, mas sem indicação para internamento.



Foi enviada para casa com a receita de paracetamol.



Sofria de síndrome de Dravet, uma forma de epilepsia grave, e segundo a Direção-Geral da Saúde não estava vacinada.



O hospital disse que só se pronuncia sobre o caso no fim do inquérito.