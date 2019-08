Hospital de Braga está prestes a passar para a esfera pública

Marta Temido reuniu-se com a entidade gestora cessante e com a nova administração e disse que a quase totalidade dos 2.800 funcionários manifestaram a intenção de continuar a trabalhar no hospital.



A ministra afirmou também que já está concluído o primeiro contrato programa, que vigora até ao final do ano, no valor de 68 milhões de euros.



O fim da PPP com o Hospital de Braga foi anunciado em dezembro do ano passado, depois de as partes não terem chegado a acordo em relação a algumas condições contratuais.