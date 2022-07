Hospital de Braga sem urgência de obstetrícia durante 24 horas

O encerramento de 24 horas deve-se à falta de médicos para garantir as escalas.



O hospital avisa que as pessoas devem contactar a linha SNS 24 e dirigir-se aos Hospitais de Guimarães, Famalicão e Viana.



Em casos de maior complexidade, a alternativa é o Hospital de São João, no Porto.



No espaço de três semanas esta é a já a oitava vez que o Hospital de Braga encerra a urgência de Ginecologia e Obstetrícia.