Hospital de Braga volta a encerrar urgência de obstetrícia

O serviço encerrou esta quarta-feira às 8h00 e reabre só na quinta-feira, à mesma hora. A administração do hospital de Braga justifica a decisão com a falta de médicos no Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e avisa que o cenário pode repetir-se no próximo domingo.