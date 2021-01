Hospital de campanha em Viseu recebe hoje os primeiros doentes

"O pavilhão do Fontelo está pronto e recebe hoje os primeiros doentes. Serão dois, no máximo três, a serem transferidos para lá do CHTV", adiantou a mesma fonte à agência Lusa.

A administração do CHTV tinha anunciado na quinta-feira que iria ativar hoje o Hospital de Campanha do Fontelo, instalado num pavilhão desportivo pelo município viseense e sob a responsabilidade da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro desde novembro de 2020.

"Perante o aumento do número de infetados por covid-19 e para aliviar a pressão do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, vai ser ativada a Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) e o Hospital de Campanha, um total de 64 camas", explicava então a direção, em comunicado.

A Estrutura de Apoio de Retaguarda está destinada a receber doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, sem necessidade de internamento hospitalar e utentes de estruturas residenciais de idosos que não possam cumprir isolamento nas respetivas instalações.

Este espaço, acrescentava o comunicado, será gerido pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu, pelo Instituto de Segurança Social, pela Administração Regional de Saúde do Centro e pela Proteção Civil Distrital de Viseu.

"Já o Hospital de Campanha terá todas as condições para receber doentes infetados com SARS-CoV-2 que necessitem de internamento hospitalar. Neste caso, a gestão clínica e o tratamento dos doentes ficam sob a responsabilidade das equipas médicas, de enfermagem, técnicas e auxiliares do CHTV", adianta.

Hoje, fonte da ARS Centro adiantou à agência Lusa que os hospitais da região Centro estão praticamente no limite por causa do combate à pandemia da covid-19, mas a situação mais crítica verifica-se no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em que as taxas de ocupação atingiram os 100%.

Às 23:59 de domingo, os hospitais da região Centro contabilizavam 1.164 internados com covid-19, dos quais 115 em unidades de cuidados intensivos e, destes, 218 estavam no CHTV, 13 dos quais em cuidados intensivos, para um limite de 16 camas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.