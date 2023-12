Hospital de Évora com tempo de espera na urgência que chega a 24 horas, revela sindicato

Em declarações à agência Lusa, o secretário regional do Alentejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Armindo Ribeiro, indicou que, esta tarde, "dois ou três doentes estavam à espera há cerca de 24 horas" para serem vistos por um clínico.

"Outros têm tempos de espera de 11, 12, 13 e 14 horas", adiantou o responsável.

Contactado pela Lusa, uma fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) limitou-se a assinalar que o serviço de urgência da unidade hospitalar está a funcionar com constrangimentos até segunda-feira.

De acordo com o HESE, o Serviço de Medicina Interna apresenta constrangimentos nas escalas de urgência e só garante resposta a "doentes referenciados pelo CODU/INEM, Saúde 24 ou outros médicos" e, em alguns períodos, apenas a "doentes referenciados pelo CODU/INEM".

Nas declarações à Lusa, o secretário regional do Alentejo do SIM referiu que o HESE "tem vindo a perder médicos que realizam tarefas ao nível da urgência e dos internamentos", o que faz com que haja "tempos de espera demasiado elevados".

"As equipas estão exaustas e há médicos que colocam escusas de responsabilidade porque não tem condições de trabalho para assegurar a melhor prestação de cuidados aos doentes", sublinhou.

Assinalando que "as equipas estão reduzidas a metade", Armindo Ribeiro realçou que a urgência do HESE está a funcionar com "um número muito escasso de internistas, uns dias dois, outros dias três" médicos desta especialidade.

"É claramente insuficiente, o que provoca o caos no serviço de urgência", vincou.

O dirigente sindical disse que a Ordem dos Médicos (OM) para o caso da urgência do hospital de Évora recomenda a presença de cinco ou seis médicos de medicina interna.

"Se não houver um número de médicos suficiente na urgência nem nos serviços, no limite, poderá levar ao término da idoneidade para a formação de interno no serviço de medicina", acrescentou.

O Serviço Nacional de Saúde tem esta semana 33 unidades com urgências a funcionar com limitações, de acordo com o plano de reorganização da rede divulgado no sábado à noite pela Direção Executiva do SNS.

Os doentes são aconselhados a ligarem previamente para o SNS24 (808 242 424). Nas situações de urgência ou emergência deverão contactar o 112, que encaminhará a chamada para o INEM.